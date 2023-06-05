Adana’da İbrahim Atalı Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri Portekiz in başkenti Lizbon’a gitti.

Çukurova İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı İbrahim Atalı Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi, Erasmus projesi çerçevesinde Mayıs ayında Portekiz in başkenti Lizbon’a gitti.

İbrahim Atalı Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Şahin Albayrak, “Dijital Macera Proje” başlıklı projenin Portekiz koordinatörlüğünde İtalya ve Türkiye ortaklığı ile yapıldığını belirterek, “Okulumuz geçen yıl Ekim ayında öğrenme, öğretme, eğitim faaliyetleri çerçevesinde Portekiz ve İtalya’yı ağırlamıştı. Şimdi ise Portekiz’in ev sahipliğinde öğrenme, öğretme, eğitim faaliyetlerine Türkiye ve İtalya katılmıştır” dedi.

Albayrak, “Erasmus projesine okulumuzdan 3 öğretmen ve 5 öğrenci ile katılım sağlanmıştır. Projemiz pandemi sürecinde yaşanan uzaktan eğitim ve dijital teknolojileri içine almaktadır. Türkiye pandemi sürecindeki eğitimi gerek eğitim bilişim ağı (eba) dijital platform üzerinden gerekse de TRT Eba üzerinden başarı ile tamamlamıştır. Okullarımızda bulunan Fatih projesi çerçevesinde etkileşimli tahtalarla öğrencilere ulaşmaya çalışılmıştır. Ayrıca okulumuzda dört adet bilişim atölyesi ve alt yapımızın hazır bulunması okulumuz için büyük bir fırsattır. Projeye katılan öğretmen ve öğrencilerimizin gelişimlerinde duygusal, sosyal ve teknoloji kullanımı ile ilgili olumlu katkılar sağlamıştır” diye konuştu.

Proje sorumlusu koordinatör öğretmen Ahmet Güney ise, “Projemiz bir ulus ötesi bir proje olması okulumuza, öğretmenlerimize ve öğrencilerimize ayrıca bir özgüven katmıştır. Dijitalleşme okulların A planı olarak düşünüyorum. Okulların etkili stratejik planına dijitalleşmenin girmesi artık bir elzem olmuştur. Pandemi sürecinde klasik eğitimden dijital eğitime geçiş çok hızlı oldu. Eğitim birden dijital platformlara kaydı, dijital teknoloji araçları kullanılmaya başlandı. Bu geçişe hazır olanlar kurumlar stressiz bir şekilde sürece uyum sağlamıştır. Ayrıca öğrenci ve öğretmenlerde yüz yüze yabancı dille iletişim kurma fırsatı yakalanmıştır. Yabancı dille iletişim kurma becerileri gelişmiştir Erasmus’a sadece bir proje olarak bakmıyorum. İnsanlara verdiği sosyal, kültürel, önyargıları kırma, tolerans, sevgi-saygı, iletişim gibi katma değerler projeyi aşmıştır. Proje sürecinde okulumuza destek olan özellikle İl Milli Eğitim ve Çukurova Milli Eğitim ARGE birimlerine çok teşekkür ederim. Okulumuzda da projeyi destekleyen ve bizlere ilham kaynağı olan Okul Müdürümüz Sayın Şahin Albayrak’a teşekkür ederiz. Projeye katılan öğretmenleriniz Fatma Lüleci Karaaslan, Mendize Genç’e, ayrıca öğrencilerimiz Mehmet Mustafa Kaplan, Yiğit Aydın, Rüveyda Baslı, Nisa Nur Köse, Defne Akyol’a çok teşekkür ederiz” şeklinde konuştu.