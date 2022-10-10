Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Genel Başkanı Hakan Yeşil, Genel Başkan Yardımcısı İsa Mutlu ve Genel Teşkilatlandırma ve Eğitim Sekreteri Tayfun Demir, MTA-İŞ Şubesi’nin tarihinde gerçekleştirilen taban delege seçimlerinin yapıldığı seçim bölgelerini ziyaret etti.

Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Genel Başkanı Hakan Yeşil, Genel Başkan Yardımcısı İsa Mutlu ve Genel Teşkilatlandırma ve Eğitim Sekreteri Tayfun Demir, MTA-İŞ Şubesi’nin tarihinde gerçekleştirilen taban delege seçimlerinin yapıldığı seçim bölgelerini ziyaret etti.

Ziyarete, Karadon Kilimli taban delege seçimini kazanan Yalçın Yiğit ve Kozlu Şube taban delege seçimini kazanan Yener Arslanbuğa da katıldı. MTA-İŞ Şubesi taban delege seçimlerine mevcut şube başkanı Tarkan Bor tek liste ile girdi. Genel Başkan Hakan Yeşil, iş yerlerinde kurulan sandıkları ziyaret ederek seçimlerin hayırlı olmasını diledi.