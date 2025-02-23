Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 2025 Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı’nın (2025-MSÜ) temel soru kitapçığı ile cevap anahtarının yüzde 10’unun erişime açıldığını duyurdu.ANKARA (İGFA) - ÖSYM’nin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 2025 Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı’nın (2025-MSÜ) temel soru kitapçığı ile cevap anahtarının yüzde 10’u erişime açıldığını bildirdi.

ÖSYM açıklamasında 'Sınava başvuran adaylar, Temel Soru Kitapçığı diziliminde verilen sınav sorularının tamamına, 23 Şubat 2025 tarihinde saat 14.00'ten itibaren ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle 10 gün süreyle erişebilecektir. Temel Soru Kitapçığı'nın görüntülenme süreci, 5 Mart 2025 tarihi saat 23.59’da sona erecektir.' ifadelerine yer verildi.

https://twitter.com/OSYMbaskanligi/status/1893617016033992888