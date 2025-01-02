Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı için başvuruları almaya başladı. 27 Ocak'a kadar sürecek başvurularda geç başvurular 30 Ocak tarihine kadar kabul edilecek.ANKARA (İGFA) - Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (2025-MSÜ) başvuruları 2 Ocak 2025 Perşembe günü itibariyle başladı.

Sınav başvuruları https://osym.gov.tr resmi internet adresinden yapılıyor.

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Sınav sonuçları 18 Mart 2025 tarihinde açıklanacak.

Kaynak: igf