Mali Müşavirler odasında gerçekleşen bayramlaşma törenine oda yönetim kurulu üyeleri, üyeler ve aday meslek mensupları katıldı. Burada bir konuşma yapan Oda Başkanı Emin Levent Türkili: "Bayramlar insanları birbirine yaklaştıran, günlük kaygı ve sıkıntılardan bir nebze de olsa uzaklaştıran, topluma umut ve sevgi veren, birlik ve beraberliği sağlayan özel günlerdir. Bu vesileyle birbirimize olan dargınlıklarımızı, kırgınlıklarımızı unutarak, hoşgörü ve kardeşlik duyguları içerisinde, sorunlarımızı birlik ve beraberlik içinde aşacağımız inancımızı kaybetmeden, yarınlarda umutlarımızı birlikte yeşertmeliyiz. Kurban Bayramının ülkemiz, milletimiz ve tüm insanlık için sağlık mutluluk getirmesi dileğimle. Mesleki sorunlarımızın çözülmüş, angaryasız, bayram sonrası işleri yetiştirebilecek miyim endişesi olmaksızın, ailenizle birlikte geçireceğiniz mutlu ve huzurlu bayramlar diliyorum. Ayrıca bu vesile ile bayram sonrası meslektaşlarım, adı olan kendisi olmayan 1-20 Temmuz arası işlevsiz bir mali tatile girecekler. İleride gerçekten meslektaşlarımın mali tatili tam anlamıyla yaşayacakları günleri de görmeleri ümidiyle kendilerine şimdiden iyi tatiller diliyorum” dedi.

Bayramlaşma töreni fotoğraf çekiminin ardından son buldu.