Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Fatma Yıldız Taşcıkaraoğlu, Araştırma Görevlisi Ali Can Erüst ve lisans öğrencileri Ali Kerenciler, Oğuzhan Akın, Aykut Odabaş, Zeynep Arslantürk ve Mehmet Ali Andı’dan oluşan Karya isimli ekip 16-20 Ekim 2023 tarihleri arasında Almanya’da düzenlenen Xplore2023-Sürdürülebilir Bir Dünya İçin Teknoloji Geliştirme Yarışmasında Smart Energy kategorisinde UAV based PV system inspection başlıklı projeleriyle birincilik ödülü kazandı.

Bir yıllık bir değerlendirme süreci olan yarışmada ilk etapta 30 farklı ülkeden başvuran 170 proje arasından ilk 100’e seçilen proje, 3 bin 500 Euro hibe desteği alarak, Almanya’da düzenlenen yarışmaya katılarak 25 proje arasında yer almayı başardı.

Almanya’nın Badpyrmont şehrinde düzenlenen ve 14 farklı ülkeden gelen projelerin yarıştığı final etabında Karya ekibinin projesi bilim, eğitim ve politika alanlarından 11 kişilik bir jüri ekibi tarafından birincilik ödülüne layık görüldü. Birincilik ödülleri Berlin şehrinde Ekonomik İşler ve İklim Koruma Bakanlığında verildi.

Projede, güneş panellerindeki verimliliği artırmak amacıyla yapay zeka yöntemleriyle güç düşümü tahmini yapılarak, tozlanma, kirlilik ve gölge gibi çevresel faktörlerden kaynaklanan güç düşümlerinin tahmini için insansız hava aracı ile güneş panellerinden toplanan görüntüler ve hava durumu bilgileri birlikte kullanılmaktadır.