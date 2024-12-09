Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi’nin (MSKÜ) destek verdiği Daskyleion kazılarında, Phryg surunun görünürlüğünü artırmaya yönelik çalışmalarda önemli bir keşif gerçekleştirildi. Kazılar sırasında Lydia dönemine ait surun devamı ortaya çıkarıldı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın “Geleceğe Miras Projesi” kapsamında Balıkesir’in Bandırma ilçesinde bulunan Daskyleion Ören Yeri’nde, MSKÜ Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Kaan İren’in kazı başkanlığında yürütülen çalışmalarda tarihi surun detayları gün yüzüne çıkarılıyor.

Phryg surunun doğusunda yapılan kazılarda, andezit ve kireç taşından inşa edilen Lydia surunun devamı tespit edildi. Daha önce açığa çıkarılan bölümü ile birlikte toplam uzunluğu 140 metreye ulaşan sur, en iyi korunmuş noktasında 5 metre yüksekliğiyle dikkat çekiyor. Anıtsal bir yapıya sahip olan bu duvarın benzer bir örneği Gordion şehrinde bulunuyor.

2023 yılında başlatılan kazılarda iki alanda yoğun bir çalışma yürütüldü. Höyüğün güneydoğusundaki Phryg Dönemi surunun doğusunda yapılan kazılarda ortaya çıkan Lydia suru, Daskyleion’un tarihi dokusunu ve mimari zenginliğini gözler önüne seriyor.

Daskyleion kazı ekibi, Lydia surunu tamamen açığa çıkarma hedefiyle çalışmalarına hızla devam ediyor. Bu keşif, bölgenin antik tarihine ışık tutacak ve turizm açısından büyük bir önem taşıyor.