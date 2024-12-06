Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ) ile Muğla Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü arasında, öğretmen adaylarının sosyal sorumluluk bilincini artırmak ve milli-manevi değerlerini güçlendirmek amacıyla "Toplum İçin El Ele: Sevgi, Saygı ve Dayanışma" projesi kapsamında iş birliği protokolü imzalandı.

Rektörlük binasında düzenlenen törende protokol, MSKÜ Rektörü Prof. Dr. Turhan Kaçar ve Muğla Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Yakup Kütük tarafından imzalandı. Proje, öğretmen adaylarının dezavantajlı bireylerle sosyal etkinlikler gerçekleştirmesini ve toplumsal dayanışmanın güçlenmesini hedefliyor.

Protokol kapsamında, çocuk evlerinde kalan çocuklar ile huzurevinde yaşayan yaşlı bireyler için atölye çalışmaları, doğa yürüyüşleri, kültürel geziler, müzik ve dans etkinlikleri gibi çeşitli sosyal faaliyetler organize edilecek. Bu etkinliklerle öğretmen adaylarının duyarlılıklarının artması, dezavantajlı bireylerin ise hayata bağlanma yeteneklerinin geliştirilmesi amaçlanıyor.

Protokol töreninde konuşan MSKÜ Rektörü Prof. Dr. Turhan Kaçar, “Bir öğrencinin başına gelebilecek en güzel şey, sevgi dolu bir öğretmene sahip olmaktır. İnşallah bizim öğrencilerimiz de iyi bir öğretmen adayı olur ve bu projeden en verimli şekilde yararlanır” ifadelerini kullandı.

Muğla Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Yakup Kütük ise, bu iş birliğinin toplumsal dayanışmayı teşvik ederek Muğla’nın sosyal refahına katkı sağlayacağını belirtti. Kütük, “Bu protokol, hem öğretmen adaylarımız hem de dezavantajlı bireyler için çok değerli bir adım. Hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

Toplumun refahını artırmayı ve sosyal bütünleşmeyi güçlendirmeyi hedefleyen proje, geleceğin öğretmenlerini sosyal sorumluluk bilinci yüksek bireyler olarak yetiştirirken, toplumsal dayanışmayı da pekiştirecek.