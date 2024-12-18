Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ) Ortaca Meslek Yüksekokulu Öğretim Üyesi Doç. Dr. Selma Atabey, ByKadın Dergisi tarafından ‘Platin Melek Ödülü’ne layık görüldü.

Bymedya Yayıncılık ve Yüksek İhtisas Üniversitesi iş birliğinde hazırlanan ‘ByKadın Dergisi Platin Melek Ödülleri Töreni’, Ankara Ticaret Odası ev sahipliğinde gerçekleştirildi.

İş dünyasından sanata, girişimcilikten siyasete kadar birçok farklı alanda kadınların ödül aldığı bu yarışmada, Ortaca Meslek Yüksekokulu Otel Lokanta ve İkram Hizmetleri Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Selma Atabey “Platin Melek” ödülünün sahibi oldu.

Aynı zamanda ‘Gastronomi Yıldızı Akademisyen Şef’ unvanına da sahip olan Doç. Dr. Selma Atabey aldığı ödül hakkında, "Mutfak kültürümüzü gelecek nesillere taşıyarak ve mutfağımıza sahip çıkarak dünya değerlendirmelerinde hak ettiğimiz yerlerde olabileceğimize inancım nedeniyle mirasımızı korumak adına çalışmalar yapıyorum. Bu konuda her daim önümü açan Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi yönetimine teşekkür ederim. Yaptığım çalışma ve etkinlikler nedeniyle Platin Melek Ödülü’nün tarafıma verilmesinden çok mutluyum. Onur duydum" dedi.

Doç. Dr. Selma Atabey, daha önce Gaziantep’te düzenlenen Gastronominin Yıldızları Ödül Töreni’nde ‘Yılın Gastronomi Akademisyen Şefi’ ödülüne layık görülmüş; ödül alan tek kadın akademisyen olmuştu.