Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ) Datça Kazım Yılmaz Meslek Yüksekokulu Aşçılık Bölümü öğrencileri, Öğretim Görevlisi Dr. Yusuf Yiğit’in gözetiminde katıldıkları ‘Boat Star Chef’ aşçılık yarışmasına damga vurdu. Daha önce de birçok ulusal ve uluslararası yarışmada adını duyuran öğrenciler, bu kez Göcek’te düzenlenen yarışmada çok önemli bir başarıya daha imza attı.

Toplamda 6 mutfak yarışmasına katılan öğrenciler, tüm kategorilerde altın madalya elde etti.

Hande Tören somon yemeği, Tuğba Aygün saksı kebabı yemeği, Sami Tahir Açıkgöz levrek yemeği, Efe Cem Muslu pirzola yemeği, Yiğit Karaağaç beğendili kebap yemeği, Şevval Seydioğlu ise tavuk yemeği kategorilerinde 100 üzerinden 90 üstü puan alarak altın madalyanın sahibi oldu. Ayrıca, Tuğba Aygün aldığı 92 puanla 3.lük kupası, Hande Tören 91,8 puanla 4.lük plaketi almaya hak kazandı.

Ekip yönetiminden sorumlu Öğretim Görevlisi Dr. Yusuf Yiğit, daha önce birçok yarışmada kazandıkları başarılarla MSKÜ’yü en iyi şekilde temsil ettiklerini ve bu etkinliklerde öğrencilerin kendine olan güveninin arttığını vurguladı.

Rektör Prof. Dr. Turhan Kaçar adına teşekkür plaketi

Ayrıca yarışmada en çok öğrenci sayısı ile temsil edilen Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesine teşekkür plaketi takdim edildi. Plaketi, Rektör Prof. Dr. Turhan Kaçar adına üniversite akademisyenlerinden Öğretim Görevlisi Emine Ay Yiğit teslim aldı. Öğretim Görevlisi Emine Ay Yiğit, Üniversite adına bu ödülü almaktan hem gururlu hem de çok mutlu olduklarını ifade etti.

Göcek aşçılık yarışmasında, Datça Aşçılık Programı öğrencileri toplamda; 6 altın madalya, 1 onursal teşekkür plaketi, 1 adet Türkiye 3.’lük kupası, 1 adet 4.’lük plaketi ve 2 adet öğretim görevlisi teşekkür plaketi alarak 11 ödülle Datça’yı ve Üniversitemizi gururla temsil etti.