MSKÜ Fethiye Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu İlk ve Acil Yardım Programı öğrencileri, Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından düzenlenen “Patentle Türkiye Üniversiteler Patent Yarışması”na 9 adet patent başvurusunda bulundu.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ) Fethiye Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu İlk ve Acil Yardım Programı öğrencileri, Öğretim Görevlisi Mahmut Beler’in danışmanlığında bu yıl 4. defa düzenlenen “Patentle Türkiye Üniversiteler Patent Yarışması”na katıldı.

MSKÜ’lü öğrenciler, Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından düzenlenen yarışmada 9 adet patent başvurusunda bulundu.

Öğretim Görevlisi Mahmut Beler, Patent Yarışmasında ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin hem fikirlerini patentle koruduğunu hem de ödül kazanabilmek için yarıştığını belirtti.

Öğrencilerle ders içi ve ders dışı çalıştıklarını söyleyen Öğretim Görevlisi Mahmut Beler, “Yürütücülüğünü yaptığım İnovasyon ve Girişimcilik dersi kapsamında öğrencilerim ile ders içi ve ders dışı zamanlarda 10 hafta düzenli bir şekilde patent fikirleri üzerinde çalıştık. Daha önce hiçbir patent başvurusu olmayan öğrencilerime patent alma işlem basamaklarını anlattım ve fikirlerini patentleştirme sürecinde danışmanlık yaptım. İlk ve Acil Yardım Programı (Paramedik) öğrencileri olmalarına rağmen sağlık alanı dışında da ilgi duydukları alanlarda ve ihtiyaç duyulduğunu düşündükleri ürünlerde araştırmalar yapan öğrencilerim 9 adet patent ile yarışmaya başvuru gerçekleştirdiler” dedi.

Sonuç ne olursa olsun emek sarf ederek yenilikçi fikirlerini patentle korumayı öğrenen, girişimcilik ekosistemine dahil olan öğrencilerine teşekkür eden Öğr. Gör. Beler, öğrencilerini şimdiden tebrik ettiğini söyledi.