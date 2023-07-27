Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Üniversiteyi kazanan ve tercih yapmak isteyen öğrenciler için Üniversite Atatürk Kültür Merkezi önünde tercih standı açtı.

Tercih yapacak aday öğrenciler için Üniversite Atatürk Kültür Merkezi önünde 28 Temmuz Cuma günü saat 10.00’da stantlar açılacak. Tercih standını ziyaret etmek isteyen aday öğrenciler için Menteşe’de Velilik önünden saat 11:00’da araç kaldırılacak. Aday öğrencilere Üniversite AKM önünde açılan stantlardaki görevlilerce bilgilendirme yapılacak.