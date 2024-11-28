Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ) Yaşam Boyu Öğrenme Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından yabancı dil sınavlarına hazırlanan ya da akademik İngilizce dil bilgisini geliştirmek isteyenler için 12 hafta sürecek YDS/YÖKDİL sınavlarına hazırlık kursu açıldı.

2 Aralık 2024-02 Şubat 2025 tarihlerinde Yabancı Diller Yüksekokulunda gerçekleştirilecek olan kursun kayıtları başladı. Ayrıca kurs, Öğretim Görevlisi Ümit Kızıl, Öğretim Görevlisi Yeşim Türkekul ve Öğretim Görevlisi Dr. Mehmet Abi tarafından verilecek.

Haftada 10 saat olmak üzere toplam 120 saat sürecek bu programda, İngilizce dil bilgisi konuları detaylı bir şekilde işlenecek ve YDS ile YÖKDİL sınavlarının soru tipleri üzerinde uygulamalı çalışmalar yapılacak.

Kursa, akademisyenler, akademisyen olmayı hedefleyenler, devlet memurları ve öğrenciler katılabilecek. Katılımcılar bu program sayesinde; YDS ve YÖKDİL sınavlarına yönelik stratejiler geliştirebilecek, İngilizce dilbilgisi konularında detaylı ve kapsamlı bir bilgi birikimi edinebilecek, soru tiplerini tanıyarak sınavlarda hızlı ve doğru çözümler üretebilme becerisi kazanacak, akademik metin okuma ve yazma yeteneklerini güçlendirebilecek ve aynı zamanda mesleki ve akademik kariyerlerinde yabancı dil becerilerini daha etkili bir şekilde kullanabilecekler.

YDS/YÖKDİL sınavlarına hazırlık kursu, katılımcıların hem sınavlarda başarı elde etmelerini hem de akademik ve profesyonel yaşamlarında İngilizce yeterliliklerini ileriye taşımalarını hedefliyor.

Kayıt yaptırmak isteyen kişiler “muyom.mu.edu.tr” adresinden ayrıntılı bilgi edinebilir.