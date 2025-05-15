Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ) Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü tarafından Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Menteşe Devlet Hastanesi ve Yücelen Hastanesi iş birliğiyle 12-18 Mayıs Hemşirelik Haftası dolayısıyla Atatürk Kültür Merkezi’nde ‘Hemşirelik Sempozyumu’ düzenlendi.

Sempozyumda, MSKÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölüm Başkanı Prof. Dr. Media Subası Baybuğa, Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ömer Gider, Menteşe Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Şadi Ballı, Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekim Yardımcısı Uzm. Dr. Eda Özlek tarafından açılış konuşması yapıldı.

Konuşmaların ardından 3 oturum halinde konferans gerçekleştirildi. İlk oturum Prof. Dr. Nevin Akdolun Balkaya başkanlığında; ‘Hemşirelerimiz, Geleceğimiz. Hemşirelere bakım, ekonomi güçlendirir’ ve ‘Hemşireliğin Güçlendirilmesi: Sağlık Politikalarının Etkisi‘ konuları ele alındı.

İkinci oturumda ise, Prof. Dr. Nezihe Bulut Uğurlu başkanlığında; ‘Tükenmeyen Gücün Korunması: Hemşirelerin Sağlığına Bütüncül Bakış‘, ‘Hemşireliğin Güçlendirilmesi İçin Yaşanan Sorunlar ve Sessiz İstifanın Anlaşılması‘ ve ‘Yakınlarının Hemşire Refahı ve Sağlığı Üzerine Gözlemleri‘ konuları konuşuldu.

Üçüncü ve son oturumda ise, Prof. Dr. Zöhre Irmak başkanlığında; ‘Hemşireliğin Güçlendirilmesi: Yüksek Refah Ülkelerinden Hemşirelik Örnekleri‘, ‘Hemşireler İçin Yapay Zeka Okuryazarlığı‘ konuları ele alındı.