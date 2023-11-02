Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ) bünyesinde Genç Yeşilay Öğrenci topluluğu kuruldu.

İnsan sağlığına zararlı tütün, alkol, madde, teknoloji ve diğer bağımlılıklara yönelik farkındalık eğitimi ve çeşitli faaliyetler yapan Yeşilay Muğla Şubesi, ildeki kurumlarla işbirliğini de arttırıyor. Bu çerçevede Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi bünyesinde Genç Yeşilay Öğrenci Topluluğu kuruldu. Genç Yeşilay Öğrenci Topluluğu’nun Koordinatörlüğünü Spor Bilimleri Fakültesi’nden Prof. Dr. T. Osman Mutlu yaparken, Topluluk Başkanlığını ise Ahmet Teker yürütüyor.

Koordinatör Prof. Dr. T. Osman Mutlu, konuya ilişkin yaptığı açıklamada; "Yeşilay’ın amacı bağımlılık doğurucu risk faktörlerine karşı insan sağlığının korunması ve insan onuruna saygı duyulmasının sağlanmasıdır. Yeşilay tüm çalışmalarında insanlar arasında karşılıklı anlayışı, kardeşliği, dostluğu, iş birliğini ve kalıcı barışı destekler. Yeşilay, her nerede olursa olsun bağımlılıklardan kaynaklanan insan ıstırabını ulusal ve uluslararası kapasitesi dâhilinde önlemek ve dindirmek için gayret sarf eder. Kurulan bu öğrenci topluluğu ile amaçlarının üniversitede okuyan öğrenciler ve çalışanlarla yaşadığımız coğrafyada bağımlılıklar ve kötü alışkanlıklarla mücadele etmek hem öğrencinin kendisini hem de arkadaşlarını korumak amacıyla aktif, dinamik Genç Yeşilay Öğrenci Topluluğu aracılıyla bağımlılıklara ’dur’ demek istenmektedir" dedi.