MSKÜ Diş Hekimliği Fakültesi tarafından 4.sınıf öğrencileri için Atatürk Kültür Merkezi’nde "Beyaz Önlük Giyme Töreni" düzenlendi. Törende, aynı zamanda Dünya Diş Hekimleri Günü de kutlandı.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ) Diş Hekimliği Fakültesi tarafından 2021-2022 eğitim-öğretim yılında eğitimlerine başlayan ve bu dönem 4. sınıfta olan öğrenciler için Atatürk Kültür Merkezi’nde "Beyaz Önlük Giyme Töreni" düzenlendi.

Törene MSKÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ali Sülün, Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Akın Aladağ, Muğla Diş Hekimleri Odası Başkanı Z.Doruk ALP ve MDO Yönetim Kurulu Üyeleri ile öğrenciler ve aileleri katıldı. Aynı zamanda Dünya Diş Hekimleri Günü’nün de kutlandığı törende, 40 diş hekimi adayı beyaz önlüklerini giyerek meslek hayatlarına ilk adımlarını attı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından MSKÜ Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü öğrencileri tarafından müzik konseri gerçekleştirildi. Törende, Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Akın Aladağ ve Muğla Diş Hekimleri Odası Başkanı Z. Doruk Alp birer konuşma gerçekleştirdi. MSKÜ Diş Hekimliği Fakültesinin diş hekimi adaylarının beyaz önlükleri, törene katılan protokol üyeleri tarafından giydirildi.

22 Kasım Dünya Diş Hekimleri Günü anısına hatıra fotoğrafı çekilmesinin ardından tören sona erdi.