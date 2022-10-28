“Cumhuriyet Sergisi” 6 Kasım 2022 tarihinde kadar Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümünde açık kalacak.

Sergi, Resim-İş Eğitimi Ana Bilim Dalı öğretim elemanları Prof. Dr. Lale Altınkurt, Doç. A. Cem Özal, Doç. Ömür Koç, Dr. Öğr. Üyesi İnci Bulut Kılıç, Öğr. Gör. Çetin Çelebi, Arş. Gör. Dr. Ayça Sesigür, Arş. Gör. Dr. Umut Reyhanlı, Arş. Gör. Dr. Elvin Karasalan Klose ve Arş. Gör. Dr. Kahraman Kılıç’ın çalışmalarıyla oluşturuldu.

Cumhuriyetin ilanının 99’uncu yıl dönümüne ithafen düzenlenen sergide resim, baskı resim, minyatür, ebru ve hazır nesne kullanımıyla oluşturulan sanat formlarından oluşan 21 eser yer aldı.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ) Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü tarafından “Cumhuriyet Sergisi” düzenlendi.

Marmaris’te Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Atatürk büstüne çelenk sunuldu

Marmaris’te Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Atatürk büstüne çelenk sunuldu

Copyright © 2022. Her hakkı saklıdır.