Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ) Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü tarafından “Cumhuriyet Sergisi” düzenlendi.
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ) Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü tarafından “Cumhuriyet Sergisi” düzenlendi.
Cumhuriyetin ilanının 99’uncu yıl dönümüne ithafen düzenlenen sergide resim, baskı resim, minyatür, ebru ve hazır nesne kullanımıyla oluşturulan sanat formlarından oluşan 21 eser yer aldı.
Sergi, Resim-İş Eğitimi Ana Bilim Dalı öğretim elemanları Prof. Dr. Lale Altınkurt, Doç. A. Cem Özal, Doç. Ömür Koç, Dr. Öğr. Üyesi İnci Bulut Kılıç, Öğr. Gör. Çetin Çelebi, Arş. Gör. Dr. Ayça Sesigür, Arş. Gör. Dr. Umut Reyhanlı, Arş. Gör. Dr. Elvin Karasalan Klose ve Arş. Gör. Dr. Kahraman Kılıç’ın çalışmalarıyla oluşturuldu.
“Cumhuriyet Sergisi” 6 Kasım 2022 tarihinde kadar Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümünde açık kalacak.
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