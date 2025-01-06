MSKÜ Yaşam Boyu Öğrenme Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından 20-24 Ocak 2025 tarihleri arasında sömestr döneminde Bilim, Sanat ve Spor Kampı düzenlenecek.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ) Yaşam Boyu Öğrenme Uygulama ve Araştırma Merkezi, çeşitli kurslarla öğrencilere deneyim imkânı sunmaya devam ediyor. Bu kapsamda 20-24 Ocak 2025 tarihleri arasında sömestr döneminde Bilim, Sanat ve Spor Kampı düzenlenecek.

Bu kampta 4. ve 5. sınıflar ile 6. ve 7. sınıf öğrenciler, farklı etkinlikler aracılığı ile bilimin eğitici ve eğlenceli yüzünü MSKÜ’de Fizik, Kimya, Biyoloji ve Jeoloji Laboratuvarları gibi öğrenme ortamlarında deneyimleyebilecek. Ayrıca öğrenciler drama, resim ve origami gibi farklı dallarda kendilerini geliştirebilecekler. Bu eğitimlerde alanlarında uzman öğretim elemanları yer alacak.

Öğrencilerin sömestr dönemlerini değerlendirebilecekleri etkinlikler arasında şunlar yer alıyor:

Prof. Dr. Burçak Boz Yaman eşliğinde “Origami ile Platonik Cisimlerin İncelenmesi” Prof. Dr. Gonca Kuşcu ve Dr. Erde Bilir eşliğinde “Jeolojik Açıdan Mineraller ve Kayaçlara Yolculuk” Doç. Dr. Görkem Oylumluoğlu ile “Kendi Uydumu Kendim Yapıyorum” etkinliği Doç.Dr. Abdullah Cem Özal ve Doç. Dr. İnci Bulut Kılınç eşliğinde “Stop Motion Tekniği ile Sanat”, Doç.Dr. Ayşegül Evren Yapıcıoğlu ile “Mikroskobik Dünyaya Biyolojik Mola” ve “Renklerin Gizemli Kimyası”, Öğr. Gör. Hatice Dilhun Sukan ile “Pickleball” spor etkinliği, Dr. Zeynep Ezgi Uysal ile “Drama Etkinlikleri” ve “Bibliyoterapik Metin Temelli Okuma Atölyesi”