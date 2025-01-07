Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Yaşam Boyu Öğrenme Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından Yabancı Diller Yüksekokulu bünyesinde başlangıç seviyesinde A2 düzeyinde İngilizce dinleme ve konuşma kursu açılacak.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ) Yabancı Diller Yüksekokulu bünyesinde başlangıç seviyesinde A2 düzeyinde İngilizce anlama ve konuşma dil becerisini geliştirmek amacıyla 10 hafta sürecek 60 saatlik dinleme ve konuşma kursu açılacak.

Yaşam Boyu Öğrenme Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından açılacak kurslarda alanında yetkin öğretim elemanları Öğretim Görevlisi Yeşim Türkekul, Öğretim Görevlisi Dr. Mehmet Abi ve Öğretim Görevlisi Ümit Kızıl tarafından eğitim verilecek.

Yabancı Diller Yüksekokulunda yapılacak olan kurslarda, katılımcılar İngilizce anlama ve konuşma dil becerisini arttırmanın yanı sıra; sohbet etme, kendisini tanıtma, olay anlatma, soru sorma ve cevaplama gibi konularda aktif bir şekilde konuşarak pratik yapma olanağını bulacak.

Kursun içeriğinde; günlük konuşmalar, temel dilbilgisi ve kelime bilgisi, dinleme ve anlama çalışmaları ile pratik konuşma etkinlikleri olacak.

Ön kayıt alınan dinleme ve konuşma kursu, 18 Ocak- 24 Mart 2025 tarihleri arasında Cumartesi günleri 13.30-15.45, Pazar günleri ise 17.30-20.15 saatlerinde yapılacak.