Muğla Sıtkı Koçma Üniversitesinde Cumhuriyet’in ilanının 100. yıl dönümünde ‘Atatürk’ün Beden Eğitimi ve Spor Düşüncesi’ konferans gerçekleştirildi.

Konferansa MSKÜ Kurucu Rektörü Prof. Dr. Ethem Ruhi Fığlalı, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Celal Ateş, Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürü Kazım Açıkbaş, MSKÜ Senato üyeleri, Spor Bilimleri Fakültesi öğretim elemanları ve öğrencileri katıldı.

Türkiye’nin önde gelen spor tarihi araştırmacıları arasında yer alan Prof. Dr. Özbay Güven’in verdiği konferansta, Atatürk’ün spor alanındaki ileri görüşlülüğü ve bu düşüncelerin Türk toplumunun fiziksel ve ruhsal sağlığına olan katkısını aktarıldı. Prof. Dr. Güven, Atatürk’ün Türk sporunu nasıl şekillendirdiğini ve milli sporun temellerini nasıl atmış olduğunu açıkladı.