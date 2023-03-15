Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ) Tıp Fakültesi tarafından, 14 Mart Tıp Bayramı etkinlikleri çerçevesinde tören düzenlendi.

Törenin açılışında konuşan Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Turhan Kaçar, “Hipokrat’tan İbn Sina’ya, Sabuncuoğlu Şerafeddin’den Mustafa Behçet Efendi’ye kadar bütün hekimlerin ortak özelliği sadece tedavi süreçlerinde yer almamaları, aynı zamanda işin akademik yönüyle de ilgilenmeleridir. Onları büyük tıp adamı yapan nitelikleri de işin ilim yönüne verdikleri önemdir. Yani yayın yapma, bu mesleğin kanununu şekillendirme veya amiyane tabirle kitabını yazmak esas meseledir. Çünkü biz akademisyenleri var eden ve ayrıcalıklı kılan yaptığımız yayınlardır“ dedi.

Tören, son iki yılda göreve başlayan öğretim üyelerine ve doçent-profesör kadrolarına yükseltilen öğretim üyelerine binişlerinin giydirilmesi ile sona erdi.