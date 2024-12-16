MSKÜ, YÖK tarafından yayımlanan Üniversite İzleme ve Değerlendirme Genel Raporu’na göre 2024 yılı Yeşil Üniversite Endeksi’nde (UI Greenmetric) yer almayı başardı.

Yükseköğretim Kurulu tarafından Üniversite İzleme ve Değerlendirme Genel Raporu’na göre 2024 yılı Yeşil Üniversite Endeksi’nde (UI Greenmetric) yer alan üniversiteler açıklandı. 2010’da kurulan ve her sene katılımcı üniversitelerin sürdürülebilirlik performansının derecelendirmesini yapan Yeşil Üniversite Endeksi Platformunun 2024 verileri, Türk üniversitelerinin uluslararası düzeydeki başarılarını gözler önüne serdi. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi de (MSKÜ) ilk 500’de yer almayı başaran Türk üniversiteleri arasına girdi.

Yeşil Üniversite Endeksi, 2024’te dünya genelinde 95, ülke genelinde 1477 üniversiteyi sıralamaya dahil ederken, 118 Türk üniversitesi listede kendine yer buldu. Bu kapsamda Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi geçen seneye göre 170 puan artışla, toplamda 7555 puanla sıralamada 307’de yer aldı.

GreenMetric Nedir? (Yeşil Üniversite Endeksi)

Tüm dünyadan saygın üniversitelerin katıldığı uluslararasılaşmayı teşvik eden, sürdürülebilirlikle ilgili konulara dikkat çeken ve çevre bilinci konusunda küresel farkındalık oluşturmayı amaçlayan bir platform olan GreenMetric, dünyadaki bütün yükseköğretim kurumlarının katılımına açıktır. Her yıl farklı ülkelerden pek çok üniversite GreenMetric tarafından altyapı, enerji ve iklim değişikliği, atıklar, su kaynakları, ulaşım ve eğitim gibi alanlarda değerlendirilmekte, her değerlendirme alanı için puanlanmakta ve yükseköğretim kurumları, bu değerlendirmelerden aldıkları toplam puanlara göre sıralanmaktadır.