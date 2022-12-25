Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ) 19-23 Aralık 2023 tarihleri arasında ‘2022-2023 ÜNİLİG Basketbol Müsabakalarına’ ev sahipliği yaptı.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ) 19-23 Aralık 2023 tarihleri arasında ‘2022-2023 ÜNİLİG Basketbol Müsabakalarına’ ev sahipliği yaptı.

Kadınlar grubunda Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi, Pamukkale Üniversitesi, Süleyman Demirel Üniversitesi, Afyon Kocatepe Üniversitesi, Manisa Celal Bayar ve Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi mücadele etti.

Erkekler grubunda Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi, Süleyman Demirel Üniversitesi, Uşak Üniversitesi, Pamukkale Üniversitesi ve Celal Bayar Üniversitesi karşılaştı.

MSKÜ Kadın Basketbol Takımı şampiyon olarak büyük bir başarıya imza attı ve Süper Lige yükselme müsabakalarına katılmaya hak kazandı.

MSKÜ Erkek Basketbol Takımı ise Manisa Celal Bayar Üniversitesinin şampiyon olduğu grubu ikinci olarak tamamlayarak, Süper Lige yükselme gruplarında mücadele etme başarısı gösterdi.