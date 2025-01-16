Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ), enerji verimliliği konusunda önemli bir başarı ve değerlendirme ölçütü olan "TS EN ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi" sertifikasını almaya hak kazandı.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ), Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı koordinasyonunda yürütülen çalışmalar sonucunda sürdürülebilirliğin en temel unsurlarından enerji verimliliği konusunda önemli bir başarı ve değerlendirme ölçütü olan "TS EN ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi" sertifikasını almaya hak kazandı. Bu sertifika ile MSKÜ’nün enerji yönetimindeki sistematik yaklaşımı ve çevresel sorumluluğu tescillenmiş oldu.

TS EN ISO 50001 enerji yönetim sistemi nedir?

Enerji verimliliği politikaları, bir taraftan ekonomik büyüme ve sosyal kalkınma hedeflerinin sürdürülebilirliği ile doğrudan ilişkili olması, diğer taraftan ise sera gazı salınımlarının azaltılmasında oynadığı kilit rol nedeniyle hassasiyetle ele alınması gereken alanların başında geliyor.

Bu amaç ve hedefler doğrultusunda hazırlanan “TS EN ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi” standardı ile işletmeler ve kurumlar, enerji tüketiminin doğru yönetilmesi, enerji maliyetlerinin düşürülmesi ve çevresel etkinin azaltılması konusunda avantaj sağlıyor.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, bu sisteme entegrasyon sürecini, sürdürülebilir enerji yönetimi yolunda sürekli bir iyileştirme yaklaşımını benimseyerek tamamladı. Böylece kampüslerimizde enerjinin verimli kullanımı ve çevresel etkinin azaltılması sağlanırken, ülkenin ekonomik hedeflerine de katkı sunulacak.

Geleceğe sahip çıkan bir kampüs

MSKÜ’nün benimsemiş olduğu sürdürülebilir bir kampüs vizyonu doğrultusunda çalıştıklarını ifade eden MSKÜ Rektörü Prof. Dr. Turhan Kaçar, “Yeşil Kampüs" ve “Green Metrics” hedeflerine yönelik gelişim süreçleri devam ediyor. Ayrıca toplumsal katkı ve sosyal gelişim noktasındaki kilit rolü gereği, enerji yönetimini sadece idari bir sorumluluk saymanın ötesinde, sürdürülebilirliğin tüm kampüs paydaşları tarafından sahiplenildiği bir kurum olma hedefi ile ilerliyoruz. Enerji verimliliği konusunda önemli ölçüt olan TS EN ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi sertifikası üniversitemize hayırlı olsun” dedi.