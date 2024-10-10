MSKÜ, en prestijli sıralama kuruluşlarından biri olan Times Higher Education (THE) 2025 sıralamasında dünya genelinde 1501+ bandında yer alarak önemli bir başarıya imza attı.

Dünya genelinde yükseköğretim kuruluşlarını çıktıları açısından değerlendiren en prestijli sıralama kuruluşlarından biri olan Times Higher Education 2025 Dünya Üniversiteler sıralamasını yayımladı.

Uluslararası alanda belirli bir standardı yakalayan toplamda 2 bin 857 üniversitenin değerlendirmeye alındığı Times Higher Education-World University Rankings (Dünya Üniversiteleri Sıralamaları) 2025’te, Öğretim, Araştırma Ortamı, Araştırma Kalitesi, Endüstri ve Uluslararası Görünüm olmak üzere Üniversiteler akademik olarak 5 farklı temel kategoride değerlendirildi.

Bu kapsamda Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ), ilk kez katıldığı Times Higher Education World University Ranking (Dünya Üniversiteler Sıralaması) 2025 sıralamasında dünya genelinde 1501+ bandında yer alarak önemli bir başarıya imza attı.

World Unıversıty Rankıng nedir?

Times Higher Education-World University Ranking (THE-WUR) ve benzeri sıralama sistemleri belirlemiş olduğu kriterler ve sağlamış oldukları geri bildirim ile Üniversiteler için küresel başarı kriterleri sunmaktadır. Üniversitelerin gelişim planlarını nesnel çerçevede geliştirmelerini sağlamaktadır.

MSKÜ de THE-WUR sıralamasına dahil olarak uluslararası alandaki görünürlüğünü artırmayı hedefliyor. Sağlamış olduğu bilgi ile Öğrenci, Aday Öğrenci, Akademik Personel, Mezun ve İşveren gibi farklı paydaşlara çeşitli açılardan fayda sunan THE-WUR’un parçası olmak Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi için önemli bir adım olarak nitelendirildi.