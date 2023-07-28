Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Üniversiteyi kazanan ve tercih yapmak isteyen öğrenciler için Üniversite Atatürk Kültür Merkezi fuaye salonunda tercih standı açtı. Bir hafta açık kalacak aday öğrenciler tercih standında Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi bünyesindeki Fakülte, Yüksekokul ve Meslek Yüksekokullarının tamamı yer aldı.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Turhan Kaçar, AKM salonunda açılan stantları tek tek gezdi. Rektör Prof. Dr. Kaçar stant görevlilerinden bilgi aldı. Herhangi bir üniversiteye puanı tutan ve tercih yapacak aday öğrenciler için Üniversite tarafından Valilik önünden Menteşe ve Kötekli Mahallesi Yoğurtçu Parkından saat 11.00, 13.00 ve 15.00’da ücretsiz olarak araçlar aday öğrencileri Üniversite AKM önüne kadar taşıyacak.