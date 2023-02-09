Muğla Sıtkı Koçman üniversitesinden deprem bölgesine giyim, temizlik, gıda ve ısıtıcı gönderildi.

Muğla Sıtkı Koçman üniversitesinden deprem bölgesine giyim, temizlik, gıda ve ısıtıcı gönderildi.

Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 şiddetindeki deprem sonrası Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi tarafından giyim, temizlik, gıda ve ısıtıcı Hatay iline gönderildi.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Turhan Kaçar, ”Pazartesi günü meydana gelen depremin dördüncü günü. Dün Muğla Meslek Yüksek Okulu olarak gönderdiğimiz mutfak ve gıda maddelerine ilave olarak bugün de Üniversitemizin Sağlık ve Spor Daire Başkanlığı, öğrenci topluğu tarafından organize edilen yine deprem bölgelerinden depremden en ağır bir şekilde etkilenen Hatay iline yönlendirilen gıda maddesi, temizlik maddesi, giyim eşyası ve ısıtıcıdan oluşan bir yardım kamyonu hazırlıyoruz. Deprem bölgesine olan yardımımız enkazlar orada kaldığı müddetçe devam edeceğiz. Deprem bölgesindeki insanlarımıza ihtiyaç hissettiği müddetçe yardımlarımız sürecek. Bunlar sadece yardımlarımızın bugünkü safhası. Önümüzdeki günlerdede yine yardım göndermeye devam edeceğiz” dedi.