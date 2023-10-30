Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ) tarafından Cumhuriyetin 100. yıl dönümü dolayısıyla ’30. Atatürk’e Saygı Cumhuriyet Yol Koşusu’ Muğla’da gerçekleştirildi.

Cumhuriyetin 100. yıl dönümü dolayısıyla üniversite öğrencileri arasında organize edilen ’30. Atatürk’e Saygı Cumhuriyet Yol Koşusu’ Muğla’da gerçekleştirildi. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı tarafında düzenlenen yarışlara, 108 erkek ve 77 kadın ile 29 veteran sporcu katıldı. Kadınlar ve veteranlar 4 bin metre, erkekler ise 7 bin metre koştu. Yarışların sonunda dereceye giren sporculara ödülleri, Menteşe Kaymakamı Mehmet Eriş, MSKÜ Rektör Vekili Prof. Dr. Celal Ateş ve MSKÜ Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanı Şamil Türkay Aktürk tarafından verildi.