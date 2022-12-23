Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektör Yardımcısı Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Bakiye Uğur Rektör Yardımcılığı görevinden istifa etti.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektör Yardımcısı Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Bakiye Uğur Rektör Yardımcılığı görevinden istifa etti.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektörlüğüne 15 Eylül 2022 tarihinde atanan Muğla Seydikemer doğumlu Prof. Dr. Turhan Kaçar, ilk rektör yardımcısı olarak Prof. Dr. Bakiye Uğur’u 23 Eylül 2022 tarihinde Rektör Yardımcısı olarak atadı.

Önceki dönem MSKÜ Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Çiçek döneminde de bir süre Rektör Yardımcısı olarak görev yapan Prof. Dr. Bakiye Uğur’un 3 aylık bir rektör yardımcılığının ardından 22 Aralık 2022 tarihinde istifa etti. Prof. Dr. Bakiye Uğur’un istifası rektör tarafından kabul edildi. Prof. Dr. Bakiye Uğur’un istifa gerekçesi açıklanmazken, Prof. Dr. Bakiye Uğur’un isitifası Muğla’da ve eğitim camiasında şaşkınlıkla karşılandı.