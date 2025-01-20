Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı (TÜRKSOY), Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ) Edebiyat Fakültesi Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Kenan Koç’a Türk dünyasına yapmış olduğu üstün katkılardan dolayı “Onur Madalyası” verdi.

Tören, TÜRKSOY Genel Sekreterliği konferans salonunda gerçekleştirildi. Doç. Dr. Kenan Koç’un eserlerinin yer aldığı serginin ardından “Kazak Türkçesi-Türkiye Türkçesi Sözlüğü” kitabının kurdele kesimi yapıldı. Doç. Dr. Koç’a Onur Madalyası’nı takdim eden TÜRKSOY Genel Sekreter Yardımcısı Sayit Yusuf yaptığı konuşmada, “Bugün ihtiyacımız olan en önemli şey, Türk dünyasında kültürü ve dili yaygınlaştırmak, zenginleştirmek ve dilimizi birbirine yaklaştırmaktır. Türklerin arasındaki ortak dili inşa etmek lazımdır” dedi.

Duygularını dile getiren Doç. Dr. Kenan Koç da, “Türk dünyası kültür ve sanatına yapmış olduğum üstün katkılardan dolayı Türk Kültürü Teşkilatı (TÜRKSOY) tarafından Onur Ödülü’ne layık görülmek beni son derece mutlu etti. Bu ödül, bana hem Türk dünyasında tanınan bir akademisyen olarak hem de üniversitemizde daha güzel işler yapmak adına büyük bir sorumluluk yüklemiştir” ifadelerini kullandı.

Halkbilimci ve Dünya Söz Akademisi Başkanı Prof. Dr. Hayrettin İvgin, Emekli Vali Dr. Ayhan Nasuhbeyoğlu, Ahmet Yesevi Üniversitesi Eski Rektörü ve Çankaya Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mahir Nakip, Hacı Bayram Veli Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Naciye Yıldız, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Volkan Coşkun, TED Üniversitesi Öğretim Görevlisi ve RUSMER Başkanı Dr. Ludmila Nosova Kuralı ve Öğretim Üyesi Doç. Dr. Zhazira Otyzbay da programda konuşmacı olarak yer aldı.