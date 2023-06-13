Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ) Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Melek Çolak, Macaristan Cumhurbaşkanı tarafından Macar Liyakat Nişanı ile ödüllendirildi.

Türk Macar Bilimsel İşbirliği Uygulama ve Araştırma Merkezi’nin ( TÜMACAM) kurucusu ve Müdürü olan Prof. Dr. Melek Çolak, Türk-Macar kültürel ilişkilerinin gelişimine verdiği katkıların ve bilimsel çalışmalarının bir göstergesi olarak Macaristan Dışişleri Bakanı Péter Szjjrt’nun teklifiyle ve Macaristan Cumhurbaşkanı Katalin Novk’ın tensipleriyle, üstün hizmet nişanı olan Macar Liyakat Nişanı ile taltif edildi.

Prof. Dr. Çolak’a nişanı ve beratı, Ankara’da Macaristan Büyükelçiliğinde yapılan bir törenle Büyükelçi Viktor Mtis tarafından verildi. Törende Prof. Dr. Melek Çolak’ın yakınları, meslektaşları ve öğrencileri yer aldı. Macar Kültür Merkezi Müdürü Dr. Gbor Fodor’un ve Büyükelçi Viktor Mtis’in konuşmaları ile başlayan tören, Prof. Dr. Melek Çolak’ın Türk-Macar ilişkilerinin önemini ele aldığı teşekkür konuşması ile son buldu.

Macar Liyakat Nişanı’nın tercümesi şöyle:

“Tarihçi, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi, Türk Macar Akademik ve Bilimsel İşbirliği Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Dr. Melek Çolak’a Macar-Türk tarihi araştırmaları alanında verdiği 20 yıllık emeği, ayrıca üniversite hocalığı ve ekol oluşturan bilimsel faaliyetlerinin takdiri için Macar Liyakat Nişanı Şövalye Haçı ödülünü veriyorum” denildi.