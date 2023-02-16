Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ) Çevre Koruma Teknolojileri Bölümü Öğretim Görevlisi Dr. Yasin İlemin, depremlerin ardından ortaya çıkan hafriyatların uygun bertaraf edilmemesi durumunda binlerce can kaybından fazlasının verebileceğini söyledi.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ) Çevre Koruma Teknolojileri Bölümü Öğretim Görevlisi Dr. Yasin İlemin, depremlerin ardından ortaya çıkan hafriyatların uygun bertaraf edilmemesi durumunda binlerce can kaybından fazlasının verebileceğini söyledi.

Kahramanmaraş merkezli 10 ilde yıkımlara neden olan 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremler sonrası Türkiye’nin ve dünyanın birçok şehrinden arama- kurtarma ekipleri ile gönüllüler yardıma koştu. Binlerce kişi bir yandan yaraları sarmaya çalışırken, MSKÜ Çevre Koruma Teknolojileri Bölümü Öğretim Görevlisi Dr. Yasin İlemin önemli uyarıda bulundu.

Dr. İlemin, büyük bir tehlikenin beklediğini belirterek, “Araştırma alanım doğa ile ekoloji. Yaşanan büyük deprem sonucu devasa bir enkaz ve moloz ortaya çıktı. Bu hafriyatlar uygun bertaraf edilmezse yaşadığımız binlerce kayıptan fazlasını verebiliriz. Nasıl mı? Deprem sonucu yıkılan binalardan ortaya saçılan enkazlarda insan sağlığı ve ekosistem için zararlı pek çok madde bulunuyor. İzolasyon maddelerindeki kimyasallar, zararlı plastik türevleri ve asbest bunların başında geliyor. Yakında yıkılan binaların yerine yeni bina inşaatlarına başlanacak. İnşaat öncesi hazırlık aşamasında mevcut hafriyatlar doğal alanlardaki vadi tabanlarına, doğal sulak alanlara ve tarım alanlarına dökülürse bölgede büyük bir tehlike başlayacak. İlk olarak su döngüsü ile bu zararlı maddeler toprağa ve yeraltı sularına karışacak. Buna bağlı olarak tarım alanlarında yetişen gıdalar insanlar tarafından tüketildikçe uzun vadede başta kanser olmak üzere hastalıklar görülecek” dedi.

“Deprem enkazında geri dönüşüm ile pek çok malzeme tekrar kullanılabilir”

MSKÜ Çevre Koruma Teknolojileri Bölümü Öğretim Görevlisi Dr. İlemin, deprem bölgesinin tarım cenneti olduğu kadar eşsiz bir biyolojik çeşitliliğe sahip olduğunu ifade ederek, “Doğal alanlara gelişigüzel bırakılacak bu zararlı maddeler ekosistemdeki besin zinciri ile bütün biyolojik çeşitliliği olumsuz etkileyecek. Doğadaki bitki ve hayvan türleri zarar görecek ve ölecek. İşte bu noktada depremden zarar gören illerdeki belediyelere çok büyük görev düşüyor. Belediyelerin, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği ile Tarım ve Orman Bakanlıkları’nın, akademisyenlerin, uzmanların ve doğaseverlerin birlikte çalışması çok önemli. Ortaya çıkan enkazların belirlenecek sızdırmasız alanlarda bertaraf edilmesi gerekiyor. Deprem enkazında geri dönüşüm ile pek çok malzeme tekrar kullanılabilir” diye konuştu.