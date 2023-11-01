Türkiye Yazarlar Birliği (TYB) Muğla İl Temsilciliği, Metinbilim Enstitüsü Derneği ve MSKÜ Metinbilim Topluluğu’nun düzenlediği gezi ile Muğla Sıtkı Koçman Üniversitenin değişik bölümlerinden 41 öğrenci, Karabağlar Yaylası’nı gezdi.

Menteşe Belediyesi’nin araç desteği ile yaylaya giden gençler, TYB Muğla İl Temsilcisi Prof. Dr. Namık Açıkgöz’ün rehberliğinde Muğla Karabağlar yaylasını gezerek Yayla’nın özellikleri hakkında bilgi aldı. Öğrencilere, gezinin Ekim ayı ortalarında yapılmasının sebebinin bu ayda açan sarı göç lalesinin, yayladan şehre göçü hatırlatması olduğu belirtildi ve göç lalesinin özellikleri anlatıldı. Göç lalesinin yaylada yol ve tarla kenarlarını oluşturan toprak yığıntılarında açan bir soğanlı bitki olduğu belirtildi.

TYB Muğla İl Temsilcisi Prof. Dr. Namık Açıkgöz, gezi esnasında, yaylanın Muğla için ekonomik değerini anlatılırken, şehir halkının yaz başından Ekim sonuna kadar yaylada kalıp kışlık yiyeceklerini ürettikleri ve kışlık ürettikleri yiyecekle ile Ekim ayı sonunda tekrar şehre göç ettiklerini belirtti. Açıkgöz, “Yayladaki araziler ‘Yurt’ olarak adlandırılır. Her arazi, arazi sahibinin namı ile ifade edilir. Böyle ifade edilmesi göçebe kültüründen yerleşik kültüre geçtikten sonra da devam eden bir ‘Yurt’ anlayışının devamı olduğu anlamına gelir” dedi.

Öğrencilerle daha sonra Allah’ın Kavağı’na gidildi ve Allah’ın Kavağı’nın içinin boş olmasından kaynaklanan gelenekler ve olaylar hakkında öğrenciler bilgilendirildi. İnanışa göre kavağın (Çınarın) içindeki boşluğa gireni şeytan çarparmış. Bunu bilen arkadaşlar arasında acımasız şakalar yapılır eğlenilirmiş. Zayıf doğan çocuklar, çınarın içinden geçirilip sağlığına kavuşması ümit edilirmiş. Yaramaz çocukların çınarın içinden geçerse akıllanacağına inanılırmış.

Geziye yerli öğrencilerle birlikte Gine, Panama, Ekvator, Afganistan, Özbekistan, Rusya, Mısır, Somali, Yemen, Mali, Nijerya, Filistin, Libya, Zambiya ve Ukrayna’dan gelen öğrenciler de katıldı. Ayrıca Metinbilim Enstitüsü Derneği Başkanı Doç. Dr. Ümral Deveci ve Dernek üyesi Öğretim Görevlisi Dr. Serap İncidağı da katıldı.

Öğrenciler, gezinin bahar aylarında da tekrar edilmesini istediler ve gezi için araç temin eden Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş’e teşekkür ettiler.