MSKÜ Genç Kalite Topluluğu tarafından öğrencileri bilgilendirmek amacıyla Erasmus+ Tanıtım Toplantısı düzenlendi. Ayrıca, Erasmus programıyla yurt dışına giden öğrenciler deneyimlerini aktardı.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ) Genç Kalite Topluluğu tarafından Atatürk Kültür Merkezi’nde Erasmus+ Tanıtım Toplantısı düzenlendi.

Toplantıya katılan MSKÜ Rektörü Prof. Dr. Turhan Kaçar da öğrencilerle bir araya geldi. Yurtdışında geçirdiği öğrencilik yıllarından kendi deneyimlerini aktaran Kaçar, öğrenciler için farklı kültürlerle tanışmanın ve kendi kültürümüzü de yurtdışına tanıtmanın önemli bir deneyim olduğunu vurguladı.

Programda MSKÜ Uluslararası İlişkiler Koordinatörlüğü personeli Kamil Akar, öğrencilere Erasmus programı ve Erasmus Staj programları hakkında bilgilendirme yaptı.

Ayrıca Yaygın Eğitim ve Gençlik Çalışmaları Derneği (YENGECDER) ile yapılan ortaklık neticesinde ESC programları hakkında Ömer Faruk Konyar tarafından öğrencilere bilgilendirmeler de yapıldı.

Bunun yanı sıra Erasmus programıyla yurt dışına giden öğrenciler deneyimlerini aktardı.