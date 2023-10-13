Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi’nde (MSKÜ) Sıtkı Davut Koçman anısına düzenlenen 2. Ulusal Resim Yarışması Sergisi’nin açılış ve ödül töreni gerçekleştirildi.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi’nin kurucularından olan Sıtkı Davut Koçman’ın ölümünün 18. yıl dönümünde 2. Ulusal Resim yarışması sonucunda dereceye giren resimlerin açılışı gerçekleştirildi. Açılış ve anma programı Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezi 15 Temmuz Şehitler Salonu’nda gerçekleştirildi.

Sıtkı Davut Koçman’ı anma programında konuşma yapan Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi rektörü Turhan Kaçar” Bugün burada, çok önemli bir insan olan Sıtkı Davut Koçman’ın hayatını ve mirasını anmak için toplandık. Cömertliği ve sarsılmaz desteği üniversitemizde silinmez bir iz bırakan Sıtkı Davut Koçman’ı anmaktan büyük bir onur duyuyorum. Hayırseverlik eski çağlardan bu yana devam eden kadim bir gelenektir. Sıtkı Davut Koçman da bu kadim geleneğin en saygın temsilcilerinden biridir. Elbette, Sıtkı Davut Koçman sadece hayırsever değildi. O, vergisi kuruşu kuruşuna ödenmiş helal bir kazancın bağışçısıydı. Bu hiç şüphesiz çağları aşan bir ahlaki örnektir. Sıtkı Davut Koçman ileri görüşlü bir insan, eğitimin gerçek bir savunucusu ve sayısız öğrenciye umut ışığıydı. Üniversitemize olan bağlılığı maddi katkıların çok ötesine geçti; eğitimin dönüştürücü gücüne inandı. Bağışları, üniversitemizi yeni zirvelere taşıyan burslara, araştırma programlarına ve eğitim binalarımızın inşasına imkan sağladı. Sarsılmaz desteğiyle, sayısız öğrenciye maddi durumları ne olursa olsun hayallerinin peşinden gitme gücü verdi. Her bireyin potansiyeline olan inancı, onlara yeni kapılar açtı ve bu kapılardan geçenlerin hayatlarını sonsuza kadar şekillendirecek fırsatlar oluşturdu. Ancak Sıtkı Davut Koçman’ın etkisi, yaptığı somut katkıların çok ötesine uzanıyor. Onu tanıma ayrıcalığına sahip olan herkes için bir akıl hocası, bir arkadaş ve ilham kaynağıydı. Koçman’ın mirası; bir kişinin, başkalarının hayatını gerçekten değiştirebileceğini hatırlatıyor. Onun özverisi ve üniversitemize olan bağlılığı hepimiz için bir örnek oluşturdu. Bize başarının yalnızca kişisel başarılarla ölçülmediğini, başkaları üzerinde oluşturduğumuz etkiyle ölçüldüğünü gösterdi. Sıtkı Davut Koçman’ı anma etkinlikleri kapsamında bu yıl ikincisi düzenlenen Ulusal Resim Yarışması ile hem öğrencilerimize destek olmayı hem de ufuk açıcı eserler ortaya koyulmasını hedefledik. Yarışmanın yapılmasında emeği geçen değerli personelimize, yarışmaya katılım sağlayan sanatçılarımıza çok teşekkür ederim ”dedi.