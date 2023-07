Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ), “The 10 Best Institutes for Higher Education, 2023” sıralamasında en iyi 10 üniversite arasında yer aldı.

MSKÜ, The Education View Dergisi’nde yer alan yazıya göre dünya standartlarını karşılamak için öğrenci yetiştirmeyi ilke edinmiş, öğrencilerin ihtiyaçları doğrudan ilgilenen, kaliteli araştırma, teknoloji ve etkili öğretime kendini adamış bir yükseköğretim kurumu olarak değerlendirildi.

Aralarında Abdelhafid Boussouf University Center, Academy of Fine, Haliç University, Holon Institute of Technology, Isfahan University of Technology gibi üniversitelerinde bulunduğu sıralamada MSKÜ, detaylı bir kamu kurumu olarak hümanist, demokratik ve bilimsel bağımsızlığa önem veren bir üniversite olarak tanımlanıyor.

Dergide yer alan değerlendirme yazısında şu ifadeler yer aldı: “Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi akademik kadrosu ve bilim insanlarının öncülüğünde, yenilikçi araştırmalarla evrensel bilgi üretimine ve toplumsal refaha sürekli katkı sağlanmakta, ulusal ve uluslararası ölçekte istihdam edilebilir seçkin mezunların yetiştirilmesinde rol oynamaktadır. Uluslararası standartları sarsılmaz bir şekilde takip eden bu üniversite, yükseköğrenim ve araştırma yoluyla insanlığa hizmet eden dünya standartlarında bir üniversite olmayı hedeflemektedir”

Dergide yer alan yazıda aynı zamanda MSKÜ’nün akademik kadrosunun hevesli, genç, girişken, aktif ve kararlı olduğu belirtildi ve bilim ile eğitimdeki ulusal ve uluslararası trendleri de takip ettiği vurgulandı.

MSKÜ’nün üretken akademik rehberliğine de değinilen yazıda, “Üniversitenin tüm öğrencilerinin, ilk yıl kayıt oldukları andan itibaren belirlenen akademik danışmanlarından danışmanlık ve destek aldıkları, öğrencilerin eğitimleri hakkında soruları olduğunda danışmanlarının onlara yardımcı olduğu, özellikle üniversitenin sağladığı etkileyici geniş yelpazeden dersler seçerken öğrencilerin kişisel gelişimleri için zemin hazırlandığı” belirtildi.

The Education View: “Muğla: Seyahat sektörünün merkezinde bir üniversite kenti”

Muğla’nın sosyo-kültürel yapısı hakkında bilgilerin de sunulduğu değerlendirme yazısında ilin “Seyahat sektörünün merkezinde bir üniversite kenti” olduğunun üstünde önemle duruldu.

Yazının detayları ise şöyle: “Gökova, Bodrum, Marmaris, Datça, Milas, Dalyan ve Fethiye gibi popüler tatil yerleri, Ege Denizi ile Akdeniz’in birleştiği Türkiye’nin güneybatısındaki Muğla ilinde yer almaktadır. Bu bölge şirin tatil köyleri, olağanüstü antik kalıntıları, büyüleyici manzaraları, geniş kumsalları, termal suları, zengin bitki örtüsü ve yaban hayatı, her zevke uygun konaklama, restoran ve eğlence seçenekleriyle herkese sunacak bir şeyler barındırıyor. Muğla, Asar Dağı’nın eteklerinden kendi adını taşıyan ovaya yayılan şirin bir şehir. Mütevazı bir nüfus artış hızı ve kendine özgü mimarisiyle tanınan Muğla, sakin ve çağdaş bir şehirdir. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Muğla’nın büyümesinde her yönüyle önemli bir katalizör olmuştur”

Eşsiz şehirde, eşsiz üniversite

The Education View’de yer alan yazıda; MSKÜ’nün tüm öğrencilerinin, sosyal ve duygusal ihtiyaçları için sağlık ve danışmanlık hizmetlerine erişebildiği, yüzme havuzu, aktiviteli spor salonları, futbol sahaları, tenis kortları, basketbol sahaları ve fitness merkezi dahil olmak üzere kampüsteki tesisler aracılığıyla çeşitli sporlarla ilgilenebildiğinden söz ediliyor. Yazıda ayrıca Muğla ilinin çok sayıda turizm işletmesine ev sahipliği yaptığı için öğrencilerin hafta sonları, sömestr tatillerinde veya yaz aylarında çeşitli yarı zamanlı veya tam zamanlı çalışma seçeneklerini keşfedebileceği de vurgulanıyor.