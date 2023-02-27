Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, depremden etkilenen illerden tahliye edilerek Menteşe ilçesindeki Kredi ve Yurtlar Kurumu Turgut Reis öğrenci yurdunda misafir edilen çocuklar için moral etkinlikleri gerçekleştirdi.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, depremden etkilenen illerden tahliye edilerek Menteşe ilçesindeki Kredi ve Yurtlar Kurumu Turgut Reis öğrenci yurdunda misafir edilen çocuklar için moral etkinlikleri gerçekleştirdi.

MSKÜ Eğitim Fakültesi öğretim elemanları ve öğrencilerinden oluşan 63 kişilik gönüllü ekip tarafından çocukların güzel zaman geçirmelerini sağlamak, normalleşme sürecine katkıda bulunup onları stresten uzak tutmak için eğitsel faaliyetler gerçekleştirdi. Drama, müzik, fen, eğitsel oyunlar, yoga ve palyaço gibi her yaştan çocuğa hitap edecek etkinlikler yapıldı.

MSKÜ Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Özgür Yıldız, “Depremden etkilenen çocuklarımıza hem eğitsel hem de motivasyon amacıyla etkinlikler düzenliyoruz. Yaralara merhem olmak için çalışmalarımıza devam edeceğiz” dedi.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim Fakültesi öğretim üyesi ve öğrencileri tarafından gerçekleşen etkinlikler 4-5 Mart 2023 tarihlerinde de devam edecek.