Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi himayesinde, Manisa Celal Bayar Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenen EGEKAF’25 (Ege Kariyer Fuarı) başarıyla tamamlandı.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ), paydaşı olduğu fuara akademik ve idari kadrosuyla birlikte 400 öğrencisiyle geniş bir katılım gösterdi. 26-27 Şubat tarihleri arasında gerçekleşen EGEKAF’25’te, 16 üniversite ve 300’den fazla firma yer aldı.

EGEKAF’ın açılış töreni Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Başkanı Doç. Dr. Salim Atay’ın yanı sıra protokol üyeleri, paydaş üniversitelerin rektörleri, firma temsilcileri, akademisyenler ve öğrencilerin katılımıyla gerçekleştirildi.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kaçar bilgi almak amacıyla MSKÜ standına gelen öğrencilerle sohbet ederek, "Manisa Celal Bayar Üniversitesinde EGEKAF’25 için bir araya gelmiş bulunuyoruz. Burada üniversite öğrencileri iş dünyasının temsilcileriyle bir araya gelecekler. Kariyer fuarlarının öğrencilerimiz acısından çok önemli olduğunu düşünüyorum. Öğrencilerimizin bu fuardan en iyi şekilde faydalanmasını istiyorum ve EGEKAF’25’in herkese hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi standı büyük ilgi gördü

Fuar alanındaki MSKÜ standında katılımcılara üniversite hakkında detaylı bilgiler verildi. Standı ziyaret eden öğrenciler ve firma temsilcileri, üniversitenin akademik ve kariyer imkanları hakkında bilgi edinme fırsatı buldu.

İki gün boyunca süren etkinlikte katılımcılar mülakat simülasyonları, atölye ve workshoplar ile eğitsel, sanatsal ve kültürel faaliyetlere katılma fırsatları buldu.