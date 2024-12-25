Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesinde (MSKÜ) akademisyen olarak görev yapan Öğretim Görevlisi Dr. Zeynep Baki’den sıra dışı; erkek-kadın demeksizin herkesin hafızalarına kazınacak ‘Güzel Kadınlar Çabuk Tükenir’ kitabının baskısı tamamlandı.

Aslen Nevşehirli olan Dr. Öğretim Görevlisi Zeynep Baki, Atatürk Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü lisans, yüksek lisans ve doktora mezunu. Kaleme aldığı ’Güzel Kadınlar Çabuk Tükenir’ kitabında hayata kendi tırnaklarıyla tutunan; olduğu yere mücadelesiyle, azmiyle, hayal kırıklıklarıyla, mutluluklarıyla; bazen gülerek bazen de ağlayarak gelen kadınların hikâyelerini anlatıyor.

MSKÜ Meslek Yüksekokulunda görev yapan eğitimci kendisi gibi duygusal; bazen radikal bazen de ahenkli uyumuyla muhteşem bir hikâye kitabına imza atıyor. Yazar, kitabın her öyküsünde okuyucuları kadınlık hallerine yeni bir görme biçimiyle bakmaya davet ediyor. Aynı zamanda öykülerinde yalnızca bir cins olmaya indirgenen, öfkesini bir madalya gibi göğsünde taşıyan, kimi zaman sadece bakışarak anlaşan kadınların hikâyelerini de gözler önüne seriyor.

Baki, ‘Güzel Kadınlar Çabuk Tükenir’ manifestosuyla makam odalarına, bürokrasinin sert zeminine, iktidar ilişkilerine farklı bir gözle bakıyor. Yazar kitabını, “Doğurmanın mutluluğu, kız çocuğu doğurmanın ürkekliği var üzerimde” diye tanımlıyor.