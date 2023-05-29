Kaahramanmaraş merkezli 11 ilde yaşanan deprem felaketi nedeniyle 2022-2023 Eğitim Öğretim Yılı Bahar Dönemi’nde uzak eğitim yöntemine geçilmişti. Ancak mezuniyet törenlerini yüz yüze yapmak isteyen üniversiteler, öğrencilerini üniversitelerine davet ederek mezuniyet heyecanını birlikte yaşıyor.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Bodrum Güzel Sanatlar Fakültesinde 16’ncı kez mezuniyet heyecanı yaşandı. Grafik, Resim, Heykel, Sahne Sanatları ve Seramik Bölümlerinden toplam 53 öğrenci kep atarak yeni yaşamlarına uğurlandı.

Tören dereceye giren öğrencilerin, MSKÜ Rektörü Prof. Dr. Turhan Kaçar’ın ve Bodrum GSF Dekanı Prof. Burcu Karabey’in konuşmaları ile başladı. Konuşmaların ardından mezun olan öğrencilere temsili diplomaları verildi. Diplomalarını alan öğrenciler, hep birlikte keplerini havaya fırlatarak mezuniyet heyecanını yaşadı.

Bodrum Güzel Sanatlar Fakültesi mezuniyet töreninin ardından “16. Mezuniyet Sergisi” gezildi. Bodrum GSF’nin her yıl geleneksel olarak düzenlediği Mezuniyet Sergisi’nde Resim, Grafik, Heykel ve Seramik Bölümü son sınıf öğrencileri, yıl içinde üretmiş olduğu mezuniyet çalışmalarından birer kesit sundu. Sahne Sanatları Bölümü son sınıf öğrencileri ise poster formatında diploma proje tezlerinden yorumladıkları metin ve fotoğraflarıyla bu yıl sergide yer aldı. 16’ncı mezuniyet sergisi, 8 Haziran 2023 tarihine kadar açık olacak.