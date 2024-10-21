Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ) 2024-2025 Eğitim-Öğretim yılı akademik açılış töreni 23 Ekim 2024 Çarşamba günü akademik/idari yöneticiler ile personelin katılımıyla gerçekleştirilecek.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi 2024-2025 Eğitim-Öğretim Yılı Akademik açılış tören sabah Menteşe Öğretmen Evi önünde toplanarak Cumhuriyet Meydanına yürüyüş ve ardından Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Çelenginin Cumhuriyet Meydanı Atatürk büstüne konulması ile başlayacak. Burada, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Turhan Kaçar tarafından şeref defteri imzalanacak.

Menteşe Cumhuriyet Meydanındaki törenin ardından Üniversite Atatürk Kültür Merkezi 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Salonunda devam edecek. Salondaki tören MSKÜ Rektörü Prof. Dr. Turhan Kaçar’ın2024-2025 Eğitim-Öğretim Yılı Akademik açılış konuşması ile başlayacak. 2024-2025 Eğitim-Öğretim yılında dört farklı puan türünde MSKÜ’ye ilk sırada yerleşen öğrencilere başarı belgeleri verilecek.

Programın sonunda ise akademik açılışa katılan Gazi Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Yeşilay Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan tarafından söyleşi gerçekleştirilecek.