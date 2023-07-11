Avrupa Birliği Erasmus+Programı tarafından desteklenen ‘Mesleki Eğitim ve Öğretimin Dijitalleştirilmesi: Ters Yüz İş Temelli Öğrenme’ projesinin 3. Uluslararası Proje Toplantısı Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi’nin ev sahipliğinde gerçekleştirildi.

Letonya, Çek Cumhuriyeti, İspanya, Romanya, İtalya ve Portekiz’den uzmanların yüz yüze veya çevrimiçi katılım sağladığı toplantıya, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesini temsilen proje araştırmacılarından Dr. Yılmaz İlker Yorulmaz, Dr. Nurhayat Kocatürk Kapucu ve Öğretim Görevlisi Eyüp Şen katıldı.

Toplantıya katılan uzmanlar, dijitalleşmenin iş temelli öğrenme üzerindeki etkisini vurgulayarak geliştirilen eğitim programı ve materyallerinin mesleki eğitimin niteliğini ve erişilebilirliğini nasıl artırabileceği konusunda bilgi ve deneyimlerini paylaştılar. Ayrıca, projenin geliştirilmiş çıktılarının yaygınlaştırılmasına ilişkin görüş alışverişinde bulundular.

Projede, MSKÜ öğretim üyesi Doç. Dr. Müge Adnan koordinatör olarak, Doç. Dr. Kevser Özaydınlık, Dr. Yılmaz İlker Yorulmaz, Dr. Nurhayat Kocatürk Kapucu ve Öğr. Gör. Eyüp Şen ise araştırmacı olarak görev alıyor.

Proje koordinatörü Doç. Dr. Müge Adnan, “FlippedVET projesinin amacı, mesleki eğitim programlarının daha ilgi çekici, esnek ve etkili hale getirilmesine katkıda bulunmaktır. Baltic Computer Academy (BDA) tarafından koordine edilen proje, MSKÜ, Archivio della Memoria (ADM), ProEduca z.s., Centro Superior de Formacion Europa SUR, Asociatia pentru Sprijinirea Initiativelor Educationale (ASIE) ve EIA - Ensina, Investigacao e Administracao S.A. (ATLANTICA)’nın katkıları ile yürütülmektedir” dedi.

Adnan, projenin sadece ön lisans ve lisans programlarında değil ortaöğretim kurumlarında da verilen mesleki eğitim derslerinin dijitalleşmesine önemli katkı sağlayacağını belirtti.