TÜMMİAD tarafından Türkiye genelinde inovasyonu teşvik etmeyi amaçlayan “1 Fikir 1 Türkiye” yarışmasının Ege Bölgesi ayağı Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesinde yapıldı. 34 yeni icat ve girişimci, projelerini yarıştırdı.

Tüm İcat, İnovasyon ve Araştırma Derneği (TÜMMİAD) tarafından Türkiye genelinde inovasyon, girişimcilik ve yenilikçiliği teşvik etmek amacıyla hayata geçirilen "1 Fikir 1 Türkiye" yarışmasının Ege Bölgesi ayağı “1 Fikir 1 Ege” Muğla’nın Menteşe ilçesinde yapıldı.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesinde (MSKÜ) bir araya gelen yeni icat ve girişimciler, projelerini yarıştırdı.

Etkinliğe MSKÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Deniz Ülgen, TÜMMİAD Başkanı Bülent Kavaklı, MSKÜ Proje Yürütücüsü Öğretim Görevlisi Hatice Dilhun Sukan, öğretim üyeleri ve öğrenciler katıldı.

Bu etkinliğinin tamamını MSKÜ Spor Bilimleri Fakültesi öğrencilerinin hazırladığını söyleyen Öğretim Görevlisi Hatice Dilhun Sukan, “1 Fikir 1 Ege yarışmasının, bizi hayalimizden öteye taşıyacağını düşünüyorum. Bu yarışma aynı zamanda Ege Bölgesi’ndeki girişimcilik ekosistemini güçlendirecek önemli bir platform” dedi.

TÜMMİAD Başkanı Bülent Kavaklı ise, “1 Fikir 1 Ege yarışması için Muğla’dayız. Burada başarılı olan arkadaşlarımız 1 Fikir 1 Türkiye finallerine katılacak. Türkiye finalinde, tüm bölgelerimizdeki kültürel zenginliklerimizi, farklılıklarımızı pekiştirdiğimiz yarışma olacak. Projeler aslında birbiriyle değil, kendisiyle yarışacak. Bizim kategorilerde 1., 2. vs. seçilmez. Dereceye girme durumu söz konusu olur. Aynı kategoride birden fazla altın olabilir. Bizim için bütün fikirler değerli” diye konuştu.

Ege Bölgesi’nin yenilikçi potansiyelini ortaya koymayı ve yenilikçi fikirlerin hayata geçirilmesine öncülük etmeyi hedefleyen etkinlikte, bölgenin girişimci ve yeni icatları, kendi şehirlerini temsil etmek üzere bu platformda bir araya gelerek, projelerini sergileme fırsatı buldu.

Ege’nin tarihi ve kültürel zenginliklerinden ilham alarak geleceğin projelerine yön verecek olan başarılı projeler, Türkiye genelinde düzenlenecek olan 1Fikir1Türkiye yarışmasına katılma hakkı elde edecek. Büyük finalde dereceye girenler ise, TÜMMİAD’ın WIIPA (World Invention Intellectual Property Associations) ile olan iş birliği sayesinde projelerini uluslararası arenada tanıtarak, “1 Idea 1 World” yarışmasında Türkiye’yi temsil etme fırsatı bulacak.