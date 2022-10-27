Geçtiğimiz sezon ligde istediği sonuçları alamayan MSK, bu sezon lige fırtına gibi bir başlangıç yaptı. İlk 3 maçını kazanarak ligde liderliğini koruyan Carettalar, 29 Ekim tarihinde karşılaşacağı Gölbaşı TED karşılaşmasını da kazanarak, taraftarlarına Cumhuriyet Bayramı hediyesi vermek istiyor.

Misli.com Türkiye Basketbol Ligi’ne harika bir başlangıçla 3’te 3 yaparak yoluna devam eden Mersin Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü (MSK), Gölbaşı TED maçı hazırlıklarını sürdürüyor. Takımın kısa süre içerisinde uyum sorununu aştığını belirten Baş antrenör Semih Soğuksu, ligin henüz başında olunduğunu ve performanslarını arttırarak yola devam edeceklerini söyledi.

Lig öncesi çok iyi bir hazırlık dönemi geçiren Carettalar, ilk resmi turnuva olan Federasyon Kupasında gruptaki maçlarını kazanarak yarı finale kadar yükseldi. Yarı finalde şansız bir şekilde kupaya veda eden temsilcimiz, ligin ilk karşılaşmasını deplasmanda Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kağıtspor ile oynadı. Rakibini 98-71 mağlûp ederek lige ‘Merhaba’ diyen Carettalar, evindeki ilk karşılaşmada ise Bornova Belediyesi Karşıyaka'yı konuk etti.

Cezası nedeniyle seyircisiz çıktığı karşılaşmanın ilk 3 periyodunu rakibi karşısında mağlup kapatan Carettalar, son periyotta adeta şaha kalkarak salondan 85-79’luk skorla galip ayrıldı. Aldığı bu sonuçla ligde ikide iki yaparak moral bulan temsilcimiz, geçtiğimiz hafta deplasmanda güçlü rakibi Fenerbahçe Koleji’ne konuk oldu. Rakibini etkili bir oyunla 88-80mağlup eden Carettalar, sezona 3 maçta aldığı 3 galibiyetle müthiş bir başlangıç yapmış oldu.

Ligin geride kalan ilk üç haftasında öne çıkan isim ise, geçtiğimiz sezonu sayı kralı olarak tamamlayan ve Bornova Belediyesi Karşıyaka'dan transfer edilen Carberry oldu. Carberry, geride kalan 3 karşılaşmada toplam 58 sayı üreterek, takımına büyük katkı sağladı. Carberry dışında Oğulcan Baykan, Eray Akyüz ve Eugene Jones skora katkı sağlarken, Koray Uzunhasan son karşılaşmada kaydettiği 28 sayıyla sahanın en skorer ismi olmayı başardı.

Lige fırtına gibi başlangıç yapan MSK’nın tecrübeli Baş antrenörü Semih Soğuksu ise takımın gidişatından son derece memnun. İyi bir hazırlık dönemi geçirdiklerini söyleyen Soğuksu, “Takımımız kısa sürede uyum sorununu aştı. Oyuncularım sadece fiziksel bir mücadele yapmıyor. Oyuna karakterlerini de yansıtıyor. Takım içindeki dayanışma ve kolektif anlayış parkeye yansıyor. İstediklerimizi sahaya yansıtan bir oyuncu topluluğu ile çalışıyorum. Her maçta takımı domine eden, arkadaşlarının açığını kapatan, oyun içinde reaksiyon gösteren yüksek karakterli oyuncularımız var. Böylece başarı tesadüfi olmuyor. Henüz ligin başındayız ve işi sıkı tutuyoruz. Performansımızı artırarak devam ettireceğiz. Mersin'in basketbol kültürüne yeni bir takım armağan etmek için, var gücümüzle mücadele edeceğiz” diye konuştu.

Bu hafta oynanacak olan Gölbaşı TED karşılaşmasında ilk kez seyircisiyle buluşacak olan MSK, bu maçı da kazanarak dörtte dört yapmak istiyor. Kulüp yönetimi, Cumhuriyet Bayramı’na denk gelen maç öncesi görsel şov ile bu önemli günü kutlamaya hazırlanıyor.

Karşılaşma 29 Ekim Cumartesi saat 17: 30’da Edip Buran Spor Salonu'nda oynanacak.