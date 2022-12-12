Türkiye Erkekler Basketbol Ligi’ndeki temsilcimiz MSK Mersin Büyükşehir Belediyesi rakip tanımıyor. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi karşısında farka giden Carettalar, ligdeki 9. galibiyetini alarak, şampiyonluk yolunda zorlu bir virajı daha geride bıraktı.

Misli.com Türkiye Erkekler Basketbol Ligi’nin 10. haftasında temsilcimiz MSK Mersin Büyükşehir Belediyesi, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ile deplasmanda karşılaştı. Formunun zirvesinde olan Carettalar rakibine acımadı ve karşılaşmayı 93-65 kazanarak liderliğini sürdürdü.

Balıkesir Kurtdereli Spor Salonu’nda gerçekleşen karşılaşmaya Kerem Özel, Tobin Carberry, Önder Atun, Oğuzhan Kızıl ve Aaron Jones 5’lisi ile çıkan temsilcimiz, ilk dakikalardan itibaren oyunun inisiyatifini eline aldı ve üst üste bulduğu sayılarla birinci periyodu 8-20 önde kapadı.

İkinci periyotta da aynı başarıyı tekrarlayan Carettalar, bu periyotta da pota altında ve dış şutlarda etkili olunca 27 sayı üretti. Hem hücumda, hem de savunmada etkili bir performans sergileyen Carettalar, devreyi 26-47 önde kapadı.

Üçüncü periyotta ev sahibi ekip aradaki farkı kapatmak için mücadele verirken, temsilcimiz oyundan düşmedi ve farkın kapanmasına izin vermedi. Her iki takım da bu periyotta birbirine yakın bir skor üretirken, temsilcimiz 4. periyoda 50-73’lük skorla 23 sayı önde girdi.

Yakaladığı skor avantajıyla iyice rahatlayan Carettalar, son periyotta da oyunun kontrolünü elinde bulundurdu ve maçı 65-93 kazanarak, kritik bir deplasman galibiyetine imza attı.

Balıkesir deplasmanında ligin 10. haftasında 9. galibiyetini alan MSK Mersin Büyükşehir Belediyesi, 19 puanla liderliğini sürdürdü. Maçın en skorer ismi 20 sayıyla Tobin Carberry olurken, Berkay Genç ve Oğuzhan Baykan da ürettikleri 18’er sayıyla, karşılaşmanın öne çıkan isimleri arasında yer aldılar.