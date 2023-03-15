Uzun süredir depremzedelere tahsis edilmiş olan Edip Buran Spor Salonu’nda yapılan karşılaşma dengeli başladı. Her iki ekip de karşılıklı sayılar üretince, ilk çeyrek 20-17 temsilcimizin üstünlüğü ile kapandı.

İkinci periyotta inisiyatifi eline alan Carettalar, Oğulcan ve Aaron Jones’un savunmada ve hücumdaki etkili oyunuyla farkı artırdı ve ilk yarıyı 44-35 önde tamamladı.

İkinci yarıda etkili olan taraf konuk ekip Semt 77 Yalovaspor’du. MSK bu periyotta sadece 9 sayı üretirken, konuk ekip ise 14 sayı üretti. Sayı üretimi açısından kısır geçen üçüncü çeyrek, 53-49 üstünlüğümüz ile kapandı.

Son çeyrekte ise oyunun inisiyatifini tamamen eline alan Carettalar, yakaladığı hücum şanslarını iyi değerlendirdi. MSK son çeyrekte 27 sayı üreterek, karşılaşmayı 80-70 kazandı ve şampiyonluk yolundaki önemli bir engeli daha aşmış oldu.

Karşılaşmanın yıldızı 17 sayı, 8 ribauntla Aaron Jones olurken, Oğulcan 12 sayı ile galibiyete katkı sağlayan bir diğer isim olmayı başardı. Bu sonuçla Mersin Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü, puanını 37’ye yükseltirken, maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdu.