Misli.com Türkiye Erkekler Basketbol Ligi'nde Sigortam.net’i konuk eden temsilcimiz Mersin Büyükşehir Belediyesi Basketbol Takımı (MSK), karşılaşmayı 70-60’lık skorla galip tamamladı. 11 hafta sonunda 10’uncu galibiyetini alan temsilcimiz, zirvedeki yerini korudu. Başkan Vahap Seçer, karşılaşmayı tribünden izleyerek, Carettalar’ın galibiyet sevincine ortak oldu.

Misli.com Türkiye Erkekler Basketbol Ligi'nde mücadele eden temsilcimiz Mersin Büyükşehir Belediyesi Basketbol Takımı (MSK), ligin güçlü ekiplerinden Sigortam.net'i konuk etti. Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'in de tribünden takip ettiği karşılaşmada temsilcimiz, 70-60’lık skorla galip ayrıldı. Galibiyet serisini sürdüren MSK, zirvedeki yerini korudu.

Edip Buran Spor salonunda oynanan karşılaşmanın ilk dakikaları karşılıklı basketler ile başa baş bir mücadele şeklinde geçti. Bu dakikalardan sonra her iki ekip de güçlü savunmaları ile sahne alınca uzun süre sayı üretilemedi. Özellikle dış şutlarda düşük yüzde ile oynayan her iki ekip periyodu 11-11 berabere tamamladı.

Karşılaşmanın ikinci periyodunun ortalarına kadar takımlar yine düşük sayı yüzdesi ile oynadı. Periyodun ikinci diliminde ise etkili bir oyun sergilemeye başlayan Carettalar bir ara farkı 7 sayıya kadar çıkardı ve oyunun inisiyatifini eline aldı. Konuk ekibin çabaları farkı kapatmaya yetmedi ve temsilcimiz devreyi 34-23 önde kapadı.

Üçüncü periyoda hızlı başlayan temsilcimiz MSK, rakibinin oyuna tutunma çabalarına pota altındaki etkili oyunuyla cevap verdi. Bu periyotta hücumda aradığı sayıları bulan temsilcimiz, farkı iyice açtı ve bu periyodu da 54-40 önde kapadı.

Son periyotta iki takım da sayı üretme açısından dengeli bir oyun sergileyince son dakikalara kadar aradaki fark kapanmadı. Konuk ekibin oyunda üstünlük kurma çabasına rağmen temsilcimiz, son dakikalara kadar sayı avantajını korudu ve bu kritik karşılaşmadan 70- 60’lık skorla galip ayrıldı.

Bu sonuçla temsilcimiz 11 hafta sonunda 10. galibiyetine ulaşarak zirvedeki yerini korudu.