Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’nde A. Efes ile karşılaşacak olan Mersin Spor Kulübü (MSK), puan cetvelinde 6. sıradaki yerini koruyup play-off’a doğrudan katılmayı hedefliyor. Hafta sonu oynayacakları maça bu bilinçle hazırlandıklarını belirten yardımcı antrenör Ali Ruhi Balkanlı, "Kolay lokma olmadığımızı göstereceğiz" dedi.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Lig’in 21. haftasında A. Efes ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdüren MSK’da sakatlığı bulunan oyuncular iyileşirken, yeni transfer Will Magnay da çalışmalara dahil oldu. Puan cetvelinde 6. sıradaki yerini koruyup, play-off’a doğrudan katılmayı hedefleyen Mersin temsilcisi, karşılaşmadan galip ayrılmanın planlarını yapıyor.

Ali Ruhi Balkanlı: "Kolay lokma olmadığımızı göstereceğiz"

Bulundukları noktanın sezon başındaki hedeflerinden biri olduğunu belirten yardımcı antrenör Ali Ruhi Balkanlı, "Şu anda ligde ilk 6 içerisindeyiz. Bu bizim sezon başında belirlediğimiz hedeflerimizden biriydi. Bu pozisyonumuzu korumak istiyoruz. Onun için Efes maçı çok önemli. Sakat oyuncularımız iyileşti, yeni transferimiz de geldi. Onun da lisansı çıktı. Kolay lokma olmadığımızı göstereceğiz" diye konuştu.

Ligde bugüne kadar iç sahada sadece 3 mağlubiyet aldıklarının altını çizen Balkanlı, elde edilen galibiyetlerde taraftarların katkısının çok önemli olduğunu söyledi. Balkanlı, "Biz maçları taraftarlarımız sayesinde kazandık. Basketbolseverleri iç sahadaki bütün maçlarımıza bekliyoruz" dedi.

Tevfik Akdamar: "Bizim için çok önemli bir maç olacak"

Oyunculardan Tevfik Akdamar da geçen hafta alınan Beşiktaş mağlubiyetini unutarak, A. Efes maçına odaklandıklarını söyledi. Geçen hafta istemedikleri bir mağlubiyet yaşadıklarını dile getiren Akdamar, "Avrupa’nın formlu, iyi takımlarından biri ile mücadele edeceğiz. Bu maçın reaksiyon maçı olmasını istiyoruz. Dersimize çok iyi çalışıyoruz. Umarım sahaya istediklerimizi yansıtıp kazanan taraf biz oluruz. Sezon sonunda play-off’a direkt kalma hedefimiz var. Bu hedef doğrultusunda bizim için çok önemli bir maç olacak" diye konuştu.