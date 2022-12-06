Türkiye Basketbol Erkekler Ligi’nde evinde Samsunspor’u ağırlayan MSK Mersin Büyükşehir Belediyesi, karşılaşmadan 78-73 galip ayrıldı.

Türkiye Basketbol Erkekler Ligi’nde evinde Samsunspor’u ağırlayan MSK Mersin Büyükşehir Belediyesi, karşılaşmadan 78-73 galip ayrıldı.

Edip Buran Spor Salonu’nda oynanan karşılaşmayı, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer ile birlikte Mersin Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Timur, meclis üyeleri ve belediyenin müdürleri izledi.

Karşılaşmaya hızlı başlayan Mersin temsilcisi, etkili hücumlarını Oğuzhan, Jones ve Carberry ile skora çevirerek, farkı 10 sayıya kadar çıkarttı. Bu periyotta ribaundlarda da istediği yüzdeye ulaşan büyükşehir, ilk çeyreği 26-19 önde bitirdi. İkinci periyoda hızlı başlayan Samsunspor, aradığı sayıları bulsa da devreye 43-40 mağlup girdi.

İkinci yarıda ağırlığını hissettiren büyükşehir, rakibini 78-73 yenmeyi başardı. Carberry’in 32 sayı üreterek maçın yıldızı olduğu karşılaşmanın sonunda büyükşehir, 8. galibiyetini alarak puanını 17’ye çıkardı ve zirvedeki yerini korudu.