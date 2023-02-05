Türkiye Erkekler Basketbol Ligi’nde mücadele eden MSK Mersin Büyükşehir Belediyesi, konuk ettiği Fenerbahçe Koleji’ni 82-77 yenerek, liderliğini sürdürdü.

Türkiye Erkekler Basketbol Ligi’nde mücadele eden MSK Mersin Büyükşehir Belediyesi, konuk ettiği Fenerbahçe Koleji’ni 82-77 yenerek, liderliğini sürdürdü.

Edip Buran Spor Salonunda oynanan karşılaşmaya Jones, Carberry, Kerem, Oğuzhan ve Alp beşlisiyle çıkan MSK ekibi ilk periyotta oyun üstünlüğünü rakibine kabul ettirmeye çalıştı. Karşılıklı basketlerle geçen ilk periyodun sonlarına doğru inisiyatifi eline alan Carettalar rakibine 23-15’lik bir üstünlük sağladı. İkinci periyotta oyunun temposuna ayak uyduramayan ve savunmada hatalar yapan MSK ekibi, rakibinin hücumlarına karşılık veremedi. Bu çeyrekte oyun insiyatifini eline alan Fenerbahçe soyunma odasına 42-44 önde girdi. Üçüncü periyotta da benzer bir oyun sergileyen Carettalar, Carberry’in çabasıyla oyunu dengede tutmayı başardı ve son çeyreğe 60-62’lik skorla girdi. Son çeyrekte taraftarının da gücünü arkasına alan Carettalar, yine Amerikalı oyuncusu Tobin Carberry’nin sahneye çıkmasıyla birlikte oyun inisiyatifini yeniden ele geçirdi ve maçı 82-77’lik skorla kazanmasını bildi.

Zorlu karşılaşmada Tobin Carberry 37 sayıya ulaşarak, kariyer rekoruna yaklaşan bir performans sergiledi. Bu sonuçla MSK Mersin Büyükşehir Belediyesi zirvedeki yerini korumuş oldu.